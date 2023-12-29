«Ведомости»: «Балтика» попросила Кремль защитить ее товарные знаки за рубежом

Руководство пивоваренной компании «Балтика» обратилось к главе администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой помочь защитить свои бренды в дружественных России странах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо первого вице-президента компании Александра Дедегкаева, с которым ознакомилась газета.

По словам вице-президента, структуры Carlsberg, которым принадлежала «Балтика», получили на 20 лет права на товарные знаки пивоваренной компании на территории Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Грузии и Монголии.

Дедегкаев утверждает, что это произошло из-за того, что 19 июля 2023 года представители российской компании без участия ее президента Таймураза Боллоева (он был назначен на эту должность за два дня до этого) по поручению Carlsberg подписали соглашение о переводе прав на товарный знак на аффилированные с датским холдингом фирмы. Дедегкаев заявил, что договоры заключены лицом, чьи полномочия были прекращены 17 июля. О ком идет речь, в письме не уточняется.

При этом в ноябре бывший президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский были отправлены под арест. По версии следствия, топ-менеджеры «Балтики», используя свое служебное положение, передали иностранным структурам, связанным с Carlsberg, права на использование брендов пива российской компании.

Дедегкаев попросил Вайно дать поручение Роспатенту предложить патентным и профильным ведомствам Беларуси, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Монголии приостановить регистрацию лицензионных договоров на использование в этих странах основных брендов «Балтики».

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что в полномочия Роспатента не входит обращение в иностранные патентные организации, но даже в случае обращения ведомства стран СНГ имеют право не реагировать на них.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину компания Carlsberg Group заявила о намерении покинуть российский рынок. В конце июня 2023 года Carlsberg подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса — компании «Балтика». Но 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о фактической национализации доли датской компании в «Балтике». Она была передана «во временное управление Росимуществу».

После этого Carlsberg объявила о расторжении лицензионных соглашений, которые позволяли «Балтике» производить и продавать продукцию под принадлежащими корпорации брендами. «Балтика» добилась через суд запрета на расторжение лицензионных соглашений, касающихся нескольких брендов, среди которых Tuborg и Holsten. Решение российских властей о национализации в датской компании назвали кражей.

В июле Путин назначил руководителем «Балтики» Таймураза Боллоева, который уже возглавлял компанию с 1991 по 2004 год.

Подкаст «Что случилось» о фактической национализации «Балтики»

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