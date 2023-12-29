ТАСС: адвокату Илье Новикову предъявлено обвинение в «фейках» про армию. На него в России уже возбуждено дело о госизмене

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о «фейках» про российскую армию (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) в отношении адвоката Ильи Новикова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Новикову заочно предъявлено обвинение. Когда было возбуждено дело, не уточняется. СК официально не сообщал о деле против юриста по статье о «фейках».

Источник ТАСС утверждает, что поводом для дела стало интервью Новикова, в котором он заявил о том, что российские войска убивали мирное население Бучи. Собеседник агентства не сообщил, в каком именно видео на ютьюбе об этом говорил Новиков.

Илья Новиков участвовал как адвокат во многих резонансных процессах в России и в Украине. Он представлял интересы ФБК, «Мемориала», украинской военнослужащей Надежды Савченко, режиссера Олега Сенцова. В первые дни полномасштабной войны Новиков вступил в территориальную оборону Киева.

В октябре 2023 года ФСБ сообщила, что в отношении Новикова возбуждено уголовное дело о госизмене (статья 275 УК РФ) в форме «перехода на сторону противника». В спецслужбе заявили, что после начала полномасштабной войны в Украине Новиков «покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности».

В декабре 2022 года стало известно, что Новикова объявили в федеральный розыск. В июне 2023 года его лишили адвокатского статуса в России.

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