Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уйдет в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет пост, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью местному телеканалу ОТС.

Как рассказал Травников, Локоть получил предложение перейти на работу, которая подразумевает «выполнение общегосударственных задач». «Анатолий Евгеньевич переходит на работу по выполнению общегосударственных задач. Такое решение он принял, он уходит в отпуск с последующим увольнением. Я поддержал это решение», — заявил губернатор в интервью.

Временно исполнять обязанности главы города будет один из заместителей мэра, Олег Клемешов. Источник «Медузы», близкий к руководству области, назвал Клемешова переходной фигурой на посту главы Новосибирска. По его словам, мэром города станет человек из правительства региона. Кто именно, он не уточнил.

Коммунист Анатолий Локоть занимал пост мэра Новосибирска почти 10 лет. Впервые его избрали на эту должность в 2014 году. В 2019-м жители города снова проголосовали за кандидатуру Локтя. Срок его полномочий должен был истечь в апреле 2024 года.

В феврале 2023 года депутаты законодательного собрания Новосибирской области поддержали законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска.

Спецкор «Медузы» Андрей Перцев подробно рассказывал, как федеральные и региональные власти добились отмены прямого избрания мэра одного из самых протестных российских городов, а также постепенно возвращали себе контроль над Новосибирском.