В Новосибирске отменили прямые выборы мэра. Теперь из городов-миллионников напрямую избирать мэра могут только Москва и Петербург

Законодательное собрание Новосибирской области приняло закон об отмене прямых выборов мэров Новосибирска и расположенного вблизи него наукограда Кольцово. Об этом сообщает «Интерфакс».

Из 65 депутатов заксобрания за отмену прямых выборов проголосовали 49, против 12, еще трое воздержались и один не участвовал в голосовании. Во время обсуждения законопроект поддержала фракция «Единой России» и члены ЛДПР, против выступили представители КПРФ и партии «Новые люди».

Теперь мэров Новосибирска и Кольцово станут назначать местные советы депутатов. Они будут выбирать из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, половину которой сформирует губернатор Новосибирской области, пишет «Тайга.инфо».

Предполагается, что новый порядок выборов вступит в силу после окончания срока полномочий действующих мэров Новосибирска и Кольцово в сентябре 2024 года.

Возле здания заксобрания Новосибирской области прошли одиночные пикеты в знак протеста против отмены прямых выборов мэров.

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Новосибирск был единственным городом-миллионником, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где сохранялись прямые выборы мэра. Сейчас граждане могут напрямую избирать также глав Хабаровска, Якутска, Абакана, Анадыря и Улан-Удэ.

Мэр Новосибирска избирался прямым голосованием на пять лет. В 2019 году выборы второй раз подряд выиграл лидер городского отделения КПРФ Анатолий Локоть. Второе место занял глава местного штаба Навального, предприниматель Сергей Бойко.

В январе 2023 года отменить прямые выборы мэра Новосибирска предложила Общественная палата Новосибирской области. За их отмену также выступал губернатор области Андрей Травников.

В октябре 2022 года прямые выборы мэра отменили в Томске.