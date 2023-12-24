Инициативная группа поддержала выдвижение Игоря Стрелкова кандидатом на выборы президента РФ. На собрание так и не приехал нотариус, который должен заверять подписи

Инициативная группа поддержала выдвижение бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова (Гиркина) кандидатом на выборы президента России. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Как пишет канал, за выдвижение Стрелкова выступили 556 человек (при необходимых 500 подписях).

При этом протоколы в поддержку Стрелкова подписывали без нотариуса, который должен заверять подписи. «Все завтра, сегодня с нотариусом не получилось, завтра заверим. Сегодня, к сожалению, не получилось», — заявила жена Стрелкова Мирослава Регинская.

Организаторы предвыборного штаба Стрелкова рассказали, что четыре нотариуса, с которыми у инициативной группы была договоренность для оформления подписей, отказались от участия в съезде, сообщал проект SOTAvision.

Представители инициативной группы также предложили прислать недостающие документы через телеграм. «Осторожно, новости» отмечают, что представители Центризбиркома РФ на собрании «никак не показывали свое присутствие — маловероятно, что они смогут принять такие документы».

Игорь Стрелков (Гиркин) с июля находится в СИЗО по делу о публичных призывах к экстремизму. Поводом для дела послужили два поста в телеграм-канале Стрелкова, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военнослужащим из ДНР. 14 декабря Мосгорсуд начал рассматривать дело Стрелкова.

В середине ноября Стрелков попросил своих соратников начать кампанию по его выдвижению в качестве кандидата в президенты РФ. Он призвал «все русские патриотические силы, общественные и политические организации» поддержать его.

Игорь Стрелков (Гиркин) — бывший офицер ФСБ, участвовавший в вооруженном конфликте в Донбассе в 2014 году. Стрелков называет себя человеком, нажавшим «спусковой крючок войны» в Украине в 2014 году. Суд в Нидерландах в ноябре 2022 года заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении малазийского «боинга» в Донецкой области 17 июля 2014 года.

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