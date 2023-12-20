Писательница из Смоленской области подала в суд на Бориса Акунина, обвинив его в плагиате

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева подала иск в Таганский суд Москвы с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», созданный по мотивам романа «Азазель» Бориса Акунина, сообщает ТАСС.

В пресс-службе суда сообщили, что Викентьева потребовала взыскать в свою пользу всю прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере одного миллиона рублей. В своем иске писательница заявила, что Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти», изданную небольшим тиражом в 1998 году.

В свою очередь «Октагон. Медиа» напоминает, что Викентьева не в первый раз обвинила Акунина в плагиате. В 2005 году она требовала от издательства «КоЛибри», выпустившего «Кладбищенские истории» Акунина, 100 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба, заявляя, что писатель переработал ее одноименную пьесу.

В середине декабря Викентьева рассказала «Октагон. Медиа», что подала против Акунина несколько заявлений в Минюст, Генпрокуратуру, Роскомнадзор и Следственный комитет. В частности, писательница требовала внести Акунина в реестр «иноагентов».

В середине декабря издательство АСТ прекратило выпуск книг Акунина, а крупные сети изъяли их из продажи. Поводом для этого, вероятно, стал разговор Акунина с прокремлевскими «пранкерами» Вованом и Лексусом, в ходе которого он выразил поддержку Украине.

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в свой перечень «террористов и экстремистов». Вскоре Следственный комитет РФ сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о «фейках» о российской армии и о публичном оправдании терроризма. С чем связано возбуждение дела, в СК не объяснили.

19 декабря сотрудники СК пришли с обыском в издательство «Захаров», которое выпускает в том числе книги Бориса Акунина. Директор издательства Ирина Богат связала обыск с тем, что издательство не стало убирать из продажи книги Акунина.

Подробнее про обыск

В московском издательстве «Захаров», выпускающем книги Бориса Акунина, идут обыски. С сайта журнала «Новый мир» пропали пьесы писателя, а его книги снимают с продажи

Подробнее про обыск

В московском издательстве «Захаров», выпускающем книги Бориса Акунина, идут обыски. С сайта журнала «Новый мир» пропали пьесы писателя, а его книги снимают с продажи