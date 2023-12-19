В издательство «Захаров», которое выпускает книги Бориса Акунина, пришли с обыском

Сотрудники Следственного комитета России пришли с обыском в издательство «Захаров», которое выпускает в том числе книги Бориса Акунина. Об этом сообщается на странице издательства в фейсбуке.

«Пока ничего не понятно», — говорится в посте.

Директор издательства Ирина Богат рассказала «Медиазоне», что в офисе издательства в момент прихода силовиков находилась одна сотрудница. Она попросила сфотографировать постановление об обыске, но ей не дали это сделать и отобрали телефон. По мнению Богат, визит силовиков связан с тем, что издательство не изъяло книги Акунина из продажи.

«Очевидно, это связано с тем, что мы единственные, кто не изъял книги Акунина из продажи, со своего сайта и не сделали, как АСТ, заявление о том, что мы прекращаем сотрудничество с Григорием Шаловичем Чхартишвили. Это очевидно последствия вот такого нашего поведения», — сказала Богат.

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что в издательство пришли с обысками в рамках дела, возбужденного против Акунина.

18 декабря Росфинмониторинг внес Акунина в перечень «террористов и экстремистов». Вскоре Следственный комитет сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по статьям о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ). С чем связано возбуждение дела, в СК не объяснили.

Обвинения в адрес Акунина могут быть связаны с высказываниями, которые его обманом вынудили сделать прокремлевские пранкеры Вован и Лексус. Они позвонили писателю от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко и президента Владимира Зеленского. Акунин, комментируя в разговоре с ними атаки Украины по российским территориям, заявил: «У меня кровью сердце обливается, но я абсолютно понимаю, что… А как иначе?»

В издательстве «Захаров» выходили, в частности, книги Акунина про Эраста Фандорина, а также произведения писатели под именем Акунин-Чхартишвили («Аристономия», «Другой путь», «Счастливая Россия» и другие).

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