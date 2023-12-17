Съезд «Единой России» единогласно поддержал выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ. Он пообещал, что Россия не отдаст свой суверенитет «в обмен на колбасу»

Съезд «Единой России», проходящий в Москве на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, единогласно поддержал выдвижение Владимира Путина кандидатом в президент РФ.

Днем ранее инициативная группа избирателей (в нее, в числе прочих, входят Шаман, Навка, Жога и Турчак) поддержала кандидатуру Путина в качестве самовыдвиженца на предстоящих выборах президента РФ в марте 2024 года.

Путин поблагодарил «Единую Россию» за поддержку и произнес речь, в которой, в частности, заявил, что российское общество, «все ветви власти и уровни управления показали зрелость, прочность и устойчивость». Планы «западных элит» дестабилизировать Россию способами, которые «не раз были опробованы во многих регионах мира в ходе так называемых „цветных переворотов“», заявил он, «не сработали и не сработают».

Российское государство «будет суверенным, а, значит, подлинно народным», заявил Путин. «Все решения мы будем принимать сами, без подсказок из-за рубежа», — сказал он, подчеркнув, что «Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом».

Также Путин сказал, что «задачи нарастают, как снежный ком, но мы же Россия, мы же зимняя страна, мы любим снег, посмотрите, сколько его навалилось». Каждое из этих и других высказываний Путина собравшиеся в зале встречали аплодисменатами.

Владимир Путин баллотируется на пятый срок на посту президента. Поправки в Конституции, принятые в 2020 году, дают ему возможность находиться у власти до 2036 года.

Для формальной регистрации кандидатом в президенты Путину нужно собрать 300 тысяч подписей избирателей и предоставить их ЦИК.

Также предстоит сформировать предвыборный штаб Путина. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это будет сделано «своевременно».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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Путин идет на пятый срок

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