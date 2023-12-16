Жога, Машков и Джефф Монсон выдвинули Путина в президенты. Под крики «ура!» и гимн России, который спел Шаман

Инициативная группа избирателей на собрании в концертном зале «Зарядье» поддержала кандидатуру Владимира Путина в качестве самовыдвиженца на выборах президента России. Соответствующее решение было принято единогласно. В группу по выдвижению вошли Андрей Турчак, Артем Жога, Татьяна Навка, Джефф Монсон, Владимир Машков, Ярослав Дронов (Шаман), Сергей Карякин, Валерий Гергиев, Константин Ярошенко и десятки других известных россиян. Протокол собрания будет направлен в ЦИК, и после регистрации инициативной группы сторонники Путина смогут официально начать сбор подписей.