Бывшему красноярскому депутату Анатолию Быкову вынесли приговор по третьему делу об убийстве. Он должен будет провести в колонии 20 лет

В Красноярске суд вынес приговор бывшему председателю совета директоров Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) и депутату регионального парламента Анатолию Быкову.

Суд, сообщил корреспондент «Коммерсанта», счел Быкова виновным в организации в 1998 году убийства криминального авторитета Владимира Филиппова (Филипп). Быков свою причастность к этому убийству не признал.

Это уже третье дело об убийствах, обвиняемым по которому проходит Быков.

По делу об убийстве Филиппова Быкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима, но путем частичного сложения сроков с двумя предыдущими приговорами бывшему депутату суд назначил 20 лет лишения свободы.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по обвинению в организации убийств красноярских предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Бизнесмен не признал вину, называя свое дело политическим. В сентябре 2021 года Быкова приговорили по этому делу к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В мае 2023 года суд рассмотрел второе дело Быкова, признав его виновным в подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году и назначив бывшему красноярскому депутату наказание в виде 11 лет лишения свободы (17 лет с учетом первого приговора).

Как начиналось дело Быкова

Он бы научил Родину любить Спецназ задержал авторитетного красноярского политика Анатолия Быкова. «Медуза» вспоминает его необычную карьеру, которая привела к ссоре с властью

Как начиналось дело Быкова

Он бы научил Родину любить Спецназ задержал авторитетного красноярского политика Анатолия Быкова. «Медуза» вспоминает его необычную карьеру, которая привела к ссоре с властью