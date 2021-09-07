Бывшего красноярского депутата Анатолия Быкова приговорили к 13 годам колонии по делу о двойном убийстве

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Суд Красноярска назначил 13 лет колонии общего режима предпринимателю и бывшему депутату местного заксобрания Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства, сообщает «Коммерсант».

Приговор основывался на обвинительном вердикте суда присяжных. Прокуратура требовала для 61-летнего бизнесмена 14 лет и 11 месяцев колонии. При вынесении приговора суд признал обстоятельствами, смягчающими вину Быкова, его возраст, состояние здоровья, положительные характеристики и благотворительную деятельность.

Прокуратура заявила, что довольна судебным решением. Защита Быкова намерена обжаловать приговор. «В данном деле были существенно нарушены нормы уголовно-процессуального законодательства — на предоставление доказательств защиты, на задавание вопросов свидетелям. Суд фактически выступил вторым государственным обвинителем. Все это будет основанием для обжалования приговора», — заявил ТАСС адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по обвинению в организации убийств красноярских предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Бизнесмен не признал вину, называя свое дело политическим.

В настоящее время в отношении Анатолия Быкова расследуются еще три уголовных дела. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, неуплату налогов, а также подстрекательство к убийству предпринимателя Андрея Неколова и к покушению на вице-президента красноярской федерации бокса Андрея Грабовского.

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