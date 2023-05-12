Бывшего красноярского депутата Анатолия Быкова приговорили к 11 годам колонии по делу о подстрекательстве к убийству

Центральный суд Красноярска приговорил бывшего депутата и бизнесмена Анатолия Быкова к 11 годам колонии строгого режима по второму уголовному делу о подстрекательстве к убийству, сообщает ТАСС.

С учетом первого приговора, вынесенного в отношении предпринимателя в 2021 году, ему предстоит провести в колонии строгого режима 17 лет, заявили в региональной прокуратуре.

Согласно приговору, Быкова признали виновным в подстрекательстве к убийству бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. От обвинения в подстрекательстве к покушению на предпринимателя Андрея Грабовского в 2004 году его освободили в связи с истечением срока давности.

Также суд удовлетворил иск в пользу потерпевших по делу в размере 10 миллионов рублей.

Анатолия Быкова задержали в мае 2020 года по обвинению в организации убийств красноярских предпринимателей Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. Бизнесмен не признал вину, называя свое дело политическим. В сентябре 2021 года Быкова приговорили по этому делу к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В настоящее время в отношении Быкова расследуются еще несколько уголовных дел. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, неуплату налогов, а также убийство криминального авторитета Владимира Филиппова в 1998 году.

Читайте также

Он бы научил Родину любить Спецназ задержал авторитетного красноярского политика Анатолия Быкова. «Медуза» вспоминает его необычную карьеру, которая привела к ссоре с властью

Читайте также

Он бы научил Родину любить Спецназ задержал авторитетного красноярского политика Анатолия Быкова. «Медуза» вспоминает его необычную карьеру, которая привела к ссоре с властью