ЦАХАЛ заявил о гибели детей и женщин в кибуце Кфар-Аза после нападения боевиков ХАМАС. Журналисты утверждают, что там найдены тела 200 мирных жителей

В кибуце Кфар-Аза на юге Израиля обнаружены тела мирных жителей, в том числе женщин и детей, «жестоко убитых» боевиками ХАМАС. Об этом CNN сообщил представитель Армии обороны Израиля. Военный отказался отвечать на вопросы CNN о числе жертв.

Ранее телеканал i24News со ссылкой на волонтеров поисково-спасательной организации Zaka сообщал, что в кибуце были найдены тела 200 мирных жителей, среди которых, по данным канала, может быть около 40 детей.

При этом телеканал уточнял, что общее число погибших, вероятно, еще возрастет, поскольку военные продолжают обходить дома в поисках тел.

«Это не война, это не поле битвы. Вы видите младенцев, мать, отца в их спальнях, и то, как их убивали террористы. Это не война, это резня», — заявил журналистам генерал ЦАХАЛ Итай Верув.

The Times of Israel уточняет, что в кибуц пригласили десятки иностранных журналистов, однако информацию i24News пока никто не подтвердил.

В то же время Business Insider со ссылкой на представителя ЦАХАЛ майора Нира Динара пишет, что солдаты Армии обороны Израиля обнаружили в кибуце тела детей, в том числе обезглавленные.

Ранее волонтеры Zaka обнаружили тела по меньшей мере 100 погибших израильтян в кибуце Беэри, расположенном недалеко от границы с сектором Газа. Еще 260 погибших были найдены на месте проведения фестиваля электронной музыки Universo Paralello Israel Edition возле кибуца Реим, который утром 7 октября атаковали боевики ХАМАС.

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