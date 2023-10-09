В кибуце Беэри на границе с сектором Газа обнаружили тела 100 погибших израильтян.Террористы ХАМАС убили каждого десятого из его жителей

Волонтеры поисково-спасательной группы Zaka обнаружили по меньшей мере тела 100 погибших израильтян в кибуце Беэри, расположенном недалеко от границы с сектором Газа, сообщает The Times of Israel.

По словам одного из местных жителей, кибуц был полностью разрушен в результате нападения боевиков ХАМАС. Всего в кибуце Беэри проживали около тысячи человек. Волонтеры не исключают, что число погибших может еще увеличиться.

Израильская газета «Едиот ахронот» опубликовала видео, на котором запечатлено, как вооруженные люди на мотоциклах въезжают на территорию Беэри утром 7 октября.

Израильские СМИ сообщали, что в результате атаки ХАМАС в стране погибли не менее 900 человек и еще 2400 получили ранения.

Одной из первых целей террористов, напавших на Израиль утром 7 октября, стал музыкальный фестиваль Universo Paralello Israel Edition, который проходил возле кибуца Реим, в пяти километрах от стены, отделяющей израильскую территорию от сектора Газа. По данным поисково-спасательной группы Zaka, в результате нападения боевиков на фестиваль погибли по меньшей мере 260 человек.

Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и еще 3800 ранены.

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