«Может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать как любой гражданин РФ». Песков — о Михаиле Фридмане, вернувшемся из Израиля в Москву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не видит ничего необычного в том, что сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман, переехавший в Израиль, вернулся в Москву после нападения ХАМАС.
«Он гражданин РФ, и может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать как любой гражданин РФ», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов (цитата по «Интерфаксу»).
У Михаила Фридмана два гражданства — России и Израиля. Бизнесмен последнее время жил в Великобритании и, по его собственным словам, переехал в Израиль в конце сентября. «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», — говорил Фридман в интервью агентству Bloomberg.
Михаил Фридман вскоре после полномасштабного вторжения войск России в Украину попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В августе 2023 года бизнесмена также включили в санкционный список США. Фридман пытается оспорить санкции, наложенные из-за связей бизнесмена с властями РФ, в суде.
Кроме того, правоохранительные органы Украины обвинили Фридмана в финансировании российского вторжения, на активы «Альфа-групп» в Украине наложен арест.