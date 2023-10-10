Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не видит ничего необычного в том, что сооснователь «Альфа-групп» Михаил Фридман, переехавший в Израиль, вернулся в Москву после нападения ХАМАС.

«Он гражданин РФ, и может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать как любой гражданин РФ», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов (цитата по «Интерфаксу»).

У Михаила Фридмана два гражданства — России и Израиля. Бизнесмен последнее время жил в Великобритании и, по его собственным словам, переехал в Израиль в конце сентября. «Когда все уляжется, я планирую вернуться в Израиль и жить там постоянно», — говорил Фридман в интервью агентству Bloomberg.

Михаил Фридман вскоре после полномасштабного вторжения войск России в Украину попал под санкции Евросоюза и Великобритании. В августе 2023 года бизнесмена также включили в санкционный список США. Фридман пытается оспорить санкции, наложенные из-за связей бизнесмена с властями РФ, в суде.

Кроме того, правоохранительные органы Украины обвинили Фридмана в финансировании российского вторжения, на активы «Альфа-групп» в Украине наложен арест.

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