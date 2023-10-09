«Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны». Кадыров предложил отправить чеченских бойцов «для наведения порядка» на Ближний Восток

Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором призвал мировое сообщество добиться прекращения новой эскалации на Ближнем Востоке из-за нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Глава Чечни высказал свою поддержку Палестине, но отметил, что выступает против войны в регионе.

«Обращаюсь к лидерам мусульманских стран — создайте коалицию и призовите тех, кого вы называете друзьями, Европу и весь Запад, чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков, — сказал Кадыров. — Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее».

«Я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки», — подчеркнул глава Чечни. Он также добавил, что чеченские подразделения в случае необходимости «готовы выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям» в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал стороны палестино-израильского конфликта «как можно скорее нащупать пути перехода к некоему переговорному процессу».

«Продолжение вот такого витка насилия, безусловно, чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта. Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены», — сказал он.

По сообщениям израильских СМИ, за три дня противостояния с боевиками ХАМАС в стране погибли не менее 900 человек и еще 2400 получили ранения. Палестинские власти сообщали, что в секторе Газа в результате ответных ударов ЦАХАЛ погибли 687 человек и еще 3800 ранены.