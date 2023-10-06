Лауреатом Нобелевской премии мира стала иранская правозащитница Наргиз Мохаммади

В Осло объявили лауреатов Нобелевской премии мира. В 2023 году награду получила иранская правозащитница Наргиз Мохаммади.

Мохаммади много лет занимается защитой прав женщин в Иране, ее неоднократно отправляли в тюрьму.

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Премия мира — единственная из Нобелевских, обладателей которой объявляют и награждают в Осло, а не в Стокгольме.

Ранее уже были названы лауреаты Нобелевской премии за 2023 год в области медицины и физиологии, физики, химии и литературы.

Осталось узнать, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году. Лауреата объявят 9 октября.