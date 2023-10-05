Великобритания обвинила Россию в намерении заминировать морской коридор, по которому вывозят украинское зерно

Власти Великобритании утверждают, что Россия намеревается установить морские мины на пути гражданских судов, которые вывозят на экспорт украинское зерно. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел страны со ссылкой на данные разведки.

«Рассекреченные сегодня данные показывают, что Россия может атаковать гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливая морские мины на подходах к украинским портам», — заявили в МИД.

По версии британских властей, Россия намерена атаковать гражданские суда, следующие через морской коридор, чтобы помешать экспорту украинского зерна. При этом, пишет пресс-служба ведомства, Россия почти наверняка будет избегать прямых нападений, используя вместо этого мины, чтобы иметь возможность обвинить в произошедшем Украину.

«Публикуя нашу оценку этих разведданных, Великобритания стремится разоблачить тактику России, чтобы не допустить подобных инцидентов», — заявили в МИД.

Также в ведомстве подчеркнули, что у Великобритании есть средства разведки и слежения, которые позволят устанавливать причастность России к ударам по гражданскому судоходству.

Россия вышла из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся российских требований, не была выполнена. После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны со стороны Киева

В первой половине августа власти Украины объявили о создании временных коридоров в Черном море. При этом они отмечали, что на этих маршрутах сохраняется угроза со стороны российских военных и дрейфующих мин, в связи с чем было решено допускать для прохода только те суда, капитаны или владельцы которых официально подтвердили готовность к плаванию в опасных условиях.

В середине месяца из порта Одессы вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте», стоявший в порту с февраля 2022 года. Вскоре новым маршрутом воспользовались еще четыре судна. В сентябре в украинский порт «Черноморск» за зерном пришли первые два сухогруза.

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