Президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», сообщил, что расходы России на «оборону и безопасность» выросли в два раза. «Было около трех процентов (ВВП — прим. „Медуза“), а сейчас около шести», — цитирует Путина «Интерфакс».

«Сказать о том, что мы чрезмерно тратим много денег на пушки и забыли про масло — это не так. Хочу подчеркнуть, что все ранее заявленные планы развития, достижение стратегических целей и все взятые государством на себя социальные обязательства перед населением в полной мере выполняются», — сказал он.

О том, что власти России планируют увеличить расходы на оборону в 2024 году с нынешних 3,9% ВВП до 6%, в конце сентября сообщал Bloomberg со ссылкой на проект бюджета.

В абсолютном выражении расходы бюджета на оборону должны составить 10,8 триллиона рублей, а на социальную политику планируется потратить 7,5 триллиона рублей. Таким образом, расходы России на оборону в 2024 году впервые в новейшей истории превысят расходы по статье «Социальная политика», к которой относятся пенсии, пособия и другие социальные выплаты.

В Минобороны Великобритании, проанализировав проект бюджета РФ на 2024 год, о котором писал Bloomberg, пришли к выводу, что Россия готовится к еще нескольким годам войны. При этом британская военная разведка считает, что Россия сможет поддерживать такой уровень военных расходов в течение 2024 года, но только за счет других секторов экономики.

Экономика России во время войны

Путин и Медведев заявляют, что Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира. Правда, только с учетом паритета покупательной способности. А это точно успех? И что вообще это за показатель?

Экономика России во время войны

Путин и Медведев заявляют, что Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира. Правда, только с учетом паритета покупательной способности. А это точно успех? И что вообще это за показатель?