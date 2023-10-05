Президент России Владимир Путин назвал украинский город Одессу русским городом. Об этом он заявил в ходе дискуссии на пленарной сессии ХХ заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Одесса — это, конечно, русский город, но вот чуть-чуть еврейский. Вот чуть-чуть», — сказал Путин, отвечая на вопрос венгерского журналиста Габора Штира.

Задавая вопрос, Штир отметил, что в этот раз не будет упоминать Одессу. В октябре 2022 года на заседании клуба «Валдай» журналист заявил, что Одесса — один из его любимых городов в постсоветском пространстве, и попросил у Путина совета, когда ему лучше посетить город — следующим летом или через два года. В ответ президент РФ рекомендовал ему посетить Одессу как можно скорее.

Тогда Штир спросил, какую визу ему нужно оформлять — российскую или украинскую. «Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас», — сказал ему Путин.

Российские войска регулярно наносят удары по Одессе. В ночь на 23 июля был разрушен крупнейший православный храм города — Спасо-Преображенский кафедральный собор.

История храма, который разрушили российские войска

В 1930-е советская власть взорвала Спасо-Преображенский собор в Одессе. В 2023-м он снова в руинах по вине России «Медуза» рассказывает историю храма и пытается понять, что с ним будет дальше

История храма, который разрушили российские войска

В 1930-е советская власть взорвала Спасо-Преображенский собор в Одессе. В 2023-м он снова в руинах по вине России «Медуза» рассказывает историю храма и пытается понять, что с ним будет дальше