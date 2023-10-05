Нобелевскую премию по литературе присудили Юну Фоссе из Норвегии

В Стокгольме объявили имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Награду в 2023 году присудили норвежскому писателю Юну Фоссе за «новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невысказанному».

В 2022 году лауреатом Нобелевская премия по литературе стала французская писательница Анни Эрно.

Ранее были объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физике и химии.

В рамках Нобелевской недели осталось объявить имена обладателей еще двух премий. 6 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 9 октября станет известно, кому присудили премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году.