Нобелевскую премию по литературе получила французская писательница Анни Эрно

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Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно. Об этом сообщается в твиттере Нобелевского комитета.

Эрно награждена «за храбрость и клиническую точность, с которой она вскрывает истоки отчужденности и коллективные ограничения личной памяти».

«В своих текстах Эрно последовательно и с разных сторон исследует жизнь, отмеченную сильными различиями в отношении пола, языка и класса. Ее путь к писательству был долгим и трудным», — сказано на сайте Нобелевской премии.

«Все книги Эрно — автобиографические. Во всех описывается ее личный, всегда болезненный и даже травматичный опыт. Эти тексты — своего рода терапевтические письма, с помощью которых Эрно проживает события, интериоризирует опыт, отпускает боль», — цитирует Марию Красовицкую, переводившую книги Эрно «Событие» и «Женщина».

Анни Эрно — автор романов «Событие», «Женщина», «Обыкновенная страсть», «Годы», «Внешняя жизнь» и других.

7 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира, 10 октября — премии по экономике.

В 2021 году Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна «за бескомпромиссное и сострадательное погружение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами».

В 2021 году на Венецианском кинофестивале победил фильм Одри Диван «Событие», поставленный по одноименному роману Анни Эрно. Его события разворачиваются в середине 1960-х, когда были запрещены аборты; однако главная героиня вопреки запретам решает его сделать.