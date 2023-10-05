Campari потребовала запретить параллельный импорт Aperol в Россию

Представители итальянской компании Campari подали в суд на российского дистрибутора «Мастер-Трейд», требуя запретить ему продажу и ввоз в Россию, в том числе в рамках параллельного импорта, напиток Aperol.

Иск, как выяснил «Коммерсант», подан Davide Campari-Milano N.V. в Арбитражный суд Ростовской области. Заседание назначено на 30 октября.

Campari также просила об обеспечительных мерах в виде запрета на выпуск товара, указав, что согласие на поставки не давала, а бренд Aperol не разрешен к параллельному импорту, но суд ей в этом отказал.

После начала войны и уходя с российского рынка многих иностранных компаний власти РФ из-за санкций разрешили параллельный импорт (ввоз товаров без согласия правообладателя) ряда брендов, в том числе и спиртных напитков. В этой ситуации, отмечают источники издания, оставшиеся на российском рынке иностранные алкогольные компании пытаются не допустить бесконтрольного импорта своих напитков, которые в таком случае могли бы поставляться дешевле.

Юристы, опрошенные изданием, указывают, что Aperol действительно не включен в список брендов, разрешенных для параллельного импорта. Однако, если бренд внесен в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) и не разрешен к параллельному импорту, таможня запрашивает разрешение правообладателя на выпуск товара. Если владелец бренда вовремя не ответил, то таможня может разрешить ввоз. Так, предполагают они, и могло произойти в случае с Aperol и «Мастер-Трейд».

По мнению юристов, с которыми поговорил «Коммерсант», «Мастер-Трейд» может сослаться на злоупотребление правом истца с местом происхождения из , доказав ограничение бизнеса в РФ из-за санкций. Это, считают они, может «открыть ящик Пандоры», и примеру «Мастер-Трейд» последуют другие дистрибуторы.

Campari из-за полномасштабного вторжения войск РФ в Украину заявила о прекращении инвестиций и сокращении бизнеса в России, но, в отличие от ряда других крупных производителей алкоголя, не прекратила поставки на российский рынок. По данным «Коммерсанта», за январь—июль 2023 года «Кампари Рус» ввезла 3,12 миллиона литров алкоголя против 3,58 миллиона литров годом ранее.

Из-за того, что Campari не ушла с российского рынка, владельцы баров в Украине исключили напитки на основе ее продукции из меню, в том числе коктейль апероль спритц, в состав которого входит Aperol.

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