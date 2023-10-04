Президент США Джо Байден сообщил, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским «проработал» все, о чем просила украинская сторона. Так Байден на брифинге для журналистов ответил на вопрос, обещал ли он поставить Украине ракеты ATACMS.

«Я разговаривал с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали», — сказал Байден в ходе выступления, которое транслировала пресс-служба Белого дома.

На той же встрече с журналистами Джо Байден объявил, что выступит с большой речью по поводу финансовой поддержки Украины.

Власти Украины с 2022 года просят, чтобы США передали украинским военным дальнобойные ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. После встречи Байдена и Зеленского в сентябре 2023 года американские СМИ сообщили, что президент США принял решение поставить Украине немного ракет ATACMS с кассетными боеприпасами, но не стал объявлять об этом публично. Армия США сообщила 3 октября, что готова отправить Украине ATACMS, как только это одобрит Байден.

На прошлой неделе конгресс США принял временный бюджет, в который не вошли расходы на военную помощь Украине, что позволило избежать остановки работы американского правительства. Джо Байден и члены сената заверили, что продолжат военную поддержку Украины.

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