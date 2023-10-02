Дети Рубена Варданяна обратились к мировым лидерам с просьбой о помощи в его освобождении

Четверо детей Рубена Варданяна — бывшего главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики — обратились к мировыми лидерам, правозащитникам и СМИ с просьбой о помощи в освобождении их отца.

«Мы не хотим, чтобы наш отец стал очередной жертвой политического конфликта в регионе. Его миссией всегда было снизить напряженность этого конфликта и найти мирное решение многолетней распри. Наш отец гуманист и никогда не участвовал в военных действиях», — написали дети Варданяна в телеграм-канале отца.

Они также отметили, что в последние годы их отец вкладывал средства семьи и партнеров в развитие образования и сохранение культуры народов Нагорного Карабаха. Благодаря ему, пишут дети, были восстановлены церкви и соборная мечеть в Шуши.

«Мы не можем быть спокойны, пока наш отец и другие пленные не будут освобождены. Риск, что он больше никогда не вернется к нам и мы его больше не увидим, растет с каждым днем», — написали дети Вардянана.

Они добавили, что с момента задержания и ареста у них не было возможности связаться с отцом: «Мы не знаем, как с ним обращаются, и опасаемся за его жизнь и здоровье».

«Призываем вас встать на защиту прав нашего отца и всех несправедливо задержанных армян и добиваться их немедленного и безусловного освобождения. Ни один человек не должен подвергаться преследованию и лишаться свободы за свои убеждения, вероисповедание или национальность», — заключили дети Варданяна.

Пограничная служба Азербайджана задержала Рубена Варданяна 27 сентября, когда он пытался выехать из Нагорного Карабаха в Армению. На следующий день Варданяна арестовали. Ему предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе о финансировании терроризма и участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

Рубен Варданян — бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель бизнес-школы «Сколково». В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в один миллиард долларов, включив в список 200 богатейших людей России.

В сентябре 2022 года Варданян объявил, что отказался от российского гражданства и переехал в Нагорный Карабах. Все свои российские активы он передал в семейный фонд. 4 ноября он занял пост главы правительства непризнанной республики, на котором проработал три с половиной месяца. В конце февраля 2023 года Варданяна освободили от должности. Это произошло на фоне блокады Азербайджаном Лачинского коридора. После этого Варданян продолжал жить в Нагорном Карабахе.

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