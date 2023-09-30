Власти Азербайджана арестовали бывшего министра иностранных дел Нагорного Карабаха Давида Бабаяна

Бывший министр иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики, советник президента Давид Бабаян был задержан азербайджанскими властями 29 сентября, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что Бабаяну еще в 2020 году были предъявлены обвинения по ряду уголовных статей, в том числе о развязывании и ведении агрессивной войны, наборе наемников, их обучении и финансировании, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта.

В том же году, уточняет пресс-служба, Бабаян был объявлен в международный розыск. Вскоре после задержания его арестовали.

О намерении сдаться азербайджанским властям Бабаян заявил 28 сентября. В своем фейсбуке он объяснил, что его «неявка или побег могут нанести серьезнейший вред многострадальному народу» Нагорного Карабаха.

27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах был задержан бывший глава правительства непризнанной республики, бизнесмен Рубен Варданян. На следующий день его арестовали, предъявив ему обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований.

29 сентября азербайджанские власти задержали бывшего командующего армией Нагорного Карабаха Левона Мнацаканяна. Его обвиняют по статье о пытках.

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