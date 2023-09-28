Советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян решил сдаться азербайджанским властям

Давид Бабаян, бывший министр иностранных дел Нагорного Карабаха, а ныне советник президента непризнанной республики Араика Арутюняна, сообщил о своем решении сдаться азербайджанским властям.

«Вы все знаете, что я включен в черный список Азербайджана и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Степанакерта в Шуши», — написал Бабаян в своем фейсбуке.

Он также добавил, что это решение «причинит сильную боль, волнение и стресс» его близким, но он уверен, что они его поймут. «Моя неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу», — написал Бабаян.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.

27 сентября пограничная служба Азербайджана задержала бывшего главу правительства Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна. Сообщалось, что его доставили в Баку и передали «компетентным органам для принятия соответствующего решения». Жена Варданяна Вероника Зонабенд говорила, что ее мужа задержали при попытке выехать в Армению из Нагорного Карабаха.

28 сентября президент непризнанной республики Араик Арутюнян подписал указ, согласно которому Арцах прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

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