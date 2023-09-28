Очередь на границе непризнанной НКР и Армении Irakli Gedenidze / Reuters / Scanpix / LETA

Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика (Арцах) прекратит свое существование. Соответствующий указ подписал ее президент Самвел Шахраманян. В соответствии с документом, все государственные учреждения и организации Арцаха будут распущены в период до 1 января 2024 года. НКР существовала с 1991 года. Республику не признало ни одно государство — член ООН, в том числе Армения, которая на протяжении трех десятилетий открыто оказывала Арцаху военную и экономическую помощь.

Суд в Баку отправил под арест бывшего премьера НКР, миллиардера Рубена Варданяна, о задержании которого стало известно 27 сентября. Его доставили в Баку, а затем ему предъявили обвинение по статьям о финансировании терроризма, участии в создании и деятельности незаконных вооруженных формирований, а также незаконном пересечении границы. По версии азербайджанского следствия, Варданян организовывал и финансировал деятельность незаконных вооруженных групп, которые «проводили рейды, приведшие к гибели людей и другим серьезным последствиям». Ему грозит не менее 12 лет лишения свободы.

Советник президента Арцаха Давид Бабаян решил сдаться азербайджанским властям. Как написал сам Бабаян в фейсбуке, он включен в черный список Азербайджана, и официальный Баку потребовал от него прибыть в столицу страны «для соответствующего расследования». «Моя неявка или, хуже того, побег нанесет серьезнейший вред нашему многострадальному народу, многим людям, а этого я, как честный человек, труженик, патриот и христианин, допустить не могу», — написал Бабаян.

Территорию Карабаха покинули более половины живших там армян. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян 28 сентября сообщила, что в Армению прибыли 68 386 человек (всего армянское население НКР оценивалось в 120 тысяч). Власти страны обещали обеспечить жильем тех, у кого нет заранее определенного места жительства. Премьер Николай Пашинян сказал, что в Карабахе уже в ближайшие дни вообще не останется армян. Он обвинил Азербайджан в проведении «акта этнической чистки». МИД Азербайджана в ответ официально заявил, что Баку не имеет никакого отношения к решению армян покинуть регион.

В Москве «внимательно отслеживают ситуацию», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что в первую очередь Россия обращает внимание на гуманитарные аспекты происходящего, и что находящиеся в регионе миротворцы «продолжают оказывать содействие людям», в том числе в переезде в Армению. Представитель Кремля также призвал «не искать виноватых» в перемещении из региона десятков тысяч людей. «Наверное, здесь вряд ли можно говорить о том, кто виноват, потому что непосредственно прямой причины для таких действий нет», — сказал Песков.