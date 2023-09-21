Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. 20 сентября 2023 года Минобороны РФ / EPA / Scanpix / LETA

В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. Об этом 20 сентября сообщило министерство обороны РФ. Военные попали под обстрел «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг». В заявлении ведомства говорилось, что автомобиль, где находились миротворцы, попал под обстрел из стрелкового оружия. Сколько человек погибли, в Минобороны не уточнили. Главный редактор RT Маргарита Симоньян позже без ссылок на источники написала, что погибших якобы было пятеро.

Один из погибших — заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган, сообщили 21 сентября издание «СеверПост» и Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ. Капитан 1-го ранга Ковган также был заместителем командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе. Его отправили в командировку в Карабах несколько месяцев назад. Он погиб за два дня до 53-летия. Екатеринбургское издание Ura.ru сообщило, что еще одним из погибших был полковник Центрального военного округа Тагир-Мурод Караев. «Он вместе со сменщиком отправился сменить своих людей на посту. Их машину расстреляли. Положили всех», — утверждает источник издания.

Азербайджан взял на себя ответственность за гибель миротворцев. Минобороны Азербайджана «выразило глубочайшие соболезнования» в связи с произошедшим. 21 сентября Кремль сообщил, что президент Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным принес извинения. Алиев, следует из сообщения на сайте Кремля, также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших. Генпрокуратуры двух стран, отмечалось в сообщении, находятся «в тесном контакте». Азербайджан официально о содержании разговора президентов ничего не говорил. Что Путин ответил Алиеву на его извинения, в сообщении Кремля не указывается.

Первые подозреваемые в гибели миротворцев уже задержаны, утверждают ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылкой на «источник в российском силовом ведомстве». Соответствующие новости на лентах этих агентств появились в одно и то же время и содержали идентичные цитаты. По данным собеседника агентств, командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие миротворцы «как и всегда, приняли на себя удар ради мира в регионе». «Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников», — написала она в телеграме. При этом значительную часть своего поста, написанного в связи с гибелью миротворцев, Захарова посвятила критике руководства Армении, фактически обвинив премьера Никола Пашиняна в предательстве интересов Нагорного Карабаха под давлением ЕС. Про роль Азербайджана в убийстве российских миротворцев Захарова ничего не сказала.

Это не первый раз, когда из-за действий азербайджанских военных в регионе гибнут российские миротворцы. В ноябре 2020 года, во время предыдущего обострения в Нагорном Карабахе, был сбит вертолет Ми-24, сопровождавший автоколонну — это произошло над международно признанной территорией Армении. Двое военнослужащих погибли, еще один получил ранения. Официальный Баку взял на себя ответственность за инцидент, принес извинения и пообещал выплатить компенсацию; правоохранительные органы страны завели дело о халатности (о его дальнейшем расследовании публично не сообщалось). Президент РФ Владимир Путин наградил погибших военнослужащих орденами Мужества.

Азербайджан начал обстрелы Нагорного Карабаха днем 19 сентября. В Баку назвали это «антитеррористическими мероприятиями локального характера». Через сутки Азербайджан и непризнанная Нагорно-Карабахская республика достигли соглашения о прекращении огня; условием для этого стало обещание НКР расформировать свои воинские подразделения. В результате обстрелов, по данным НКР, погибли более 200 человек; официальный Баку сообщил о гибели нескольких своих военнослужащих. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал боевые действия внутренним делом Азербайджана.

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