Азербайджан за одни сутки добился победы в Нагорном Карабахе Армия непризнанной республики будет распущена. Кремль фактически признал конфликт внутренним делом Азербайджана

Последствия обстрела Степанакерта. 20 сентября 2023 года Aik Arutunyan / Sputnik Stepanakert / Scanpix / LETA

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявили, что достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября. В сообщении единого информационного центра НКР отмечается, что договоренность достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе».

На какие уступки пошли в непризнанной республике:

вывод оставшихся в непризнанной республике подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Армении из зоны развертывания российского миротворческого контингента;

расформирование и полное разоружение вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха;

вывод тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации.

Вопросы, «поставленные азербайджанской стороной» о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и представителями властей Азербайджана. Она состоится в городе Евлах 21 сентября 2023 года.

В заявлении также говорится, что подразделения Вооруженных сил Нагорного Карабаха «героически оборонялись от противника, превосходящего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему большие потери», но на некоторых участках азербайджанским военным удалось взять под свой контроль «ряд высот и стратегических дорожных узлов». В НКР добавили, что в сложившейся ситуации «действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны».

Информацию о прекращении огня подтвердила азербайджанская сторона. В сообщении Минобороны Азербайджана говорится, что договоренность достигнута «с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент».

Никол Пашинян заявил, что Армения принимает к сведению соглашение, но отметил, что Ереван не участвовал в его составлении. После объявления о прекращении огня премьер-министр Армении выступил с обращением. Он заявил, что Еревану непонятно, почему в тексте упоминаются Вооруженные силы Армении, так как после ноября 2020 года Армения вывела всех военных из Нагорного Карабаха. По его мнению, упоминание Армении в тексте доказывает его утверждение о попытке Азербайджана втянуть Ереван в войну.

Пашинян также заявил, что сейчас самый важный вопрос — это обеспечение Россией права армян Карабаха жить в своих домах.

В Кремле пока не комментировали договоренность Азербайджана и властей непризнанной республики. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, который заявил, что Ереван не должен вмешиваться в военный конфликт в Карабахе, а защищать безопасность местного населения должна Россия в соответствии с договоренностями, подписанными после Второй карабахской войны. Григорян сказал, что Россия это обязательство не выполняет. Представитель Кремля назвал эти обвинения «абсолютно беспочвенными, ни на чем не основанными».

Песков заявил, что Пашинян объявлял о признании границ Азербайджана по состоянию на 1991 год, и это означает, что «армянская сторона признала Карабах неотъемлемой частью азербайджанской территории». По его словам, «де-юре сейчас речь идет о действиях Азербайджанской республики у себя на территории».

После объявления о прекращении огня в Карабахе у здания правительства в центре Еревана начали собираться люди. На вечер 20 сентября армянская оппозиция анонсировала митинг в поддержку Нагорного Карабаха и с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». В течение дня Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам. Вскоре власти непризнанной республики обратились к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры. В ответ Азербайджан заявил, что готов встретиться «с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны», но отказался прекращать огонь до роспуска правительства НКР и вывода армянских военнослужащих. Никол Пашинян утверждал, что военных Армении в Карабахе нет.

В Вооруженных силах непризнанной Нагорно-Карабахской республики утром 20 сентября заявили, что обстрелы продолжались всю ночь и утро. Уполномоченный по правам человека в НКР Гегам Степанян сообщил, что в результате обстрелов погибли 32 человека. По его данным, среди погибших семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Больше 200 человек (в том числе 35 гражданских) получили ранения.

Минобороны РФ отчиталось, что за сутки российские миротворцы эвакуировали больше двух тысяч человек из опасных районов Нагорного Карабаха. Больше половины из эвакуированных — дети.

Обновление. Днем 20 сентября в телеграм-каналах распространилось фото армянских беженцев в аэропорту Степанакерта. СМИ и каналы утверждают, что люди на фото якобы хотят улететь из Нагорного Карабаха. При этом аэропорт Степанакерта фактически не функционирует. На территории аэродрома расположена база российских миротворцев, а гражданские рейсы оттуда не летают. Минобороны России сообщало, что эвакуировало мирных жителей в базовый лагерь российских миротворцев.

Армянская журналистка Сирануш Саргсян опубликовала видео, как утверждается, последствий обстрелов столицы НКР Степанакерта со стороны Азербайджана. В Баку утверждали, что используют «высокоточное оружие», с помощью которого «выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения».

Вечером 19 сентября в Ереване прошла акция протеста у здания правительства, участники которой кричали «Никол — предатель» и требовали от властей отреагировать на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе. Протестующие, собравшиеся на площади Республики, пытались прорваться в здание правительства Армении. Между демонстрантами и полицией произошли стычки, силовики применяли светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали 34 человека — 16 силовиков и 18 гражданских.

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