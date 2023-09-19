На акции протеста в Ереване начались столкновения с полицией. Силовики применили светошумовые гранаты
В Ереване на акции протеста у здания правительства Армении начались стычки протестующих с полицией, передает «Коммерсант» со ссылкой на своего корреспондента.
По словам журналиста издания, силовики применяют светошумовые гранаты для разгона протестующих.
О применении светошумовых гранат также сообщает армянское издание News.am. По его данным, в какой-то момент люди начали бросать бутылки в сотрудников полиции. Собравшиеся скандировали: «Никол — предатель».
Корреспондент «Коммерсанта» сообщал, что протестующие, собравшиеся на площади Республики, пытались прорваться в здание правительства Армении. Они перекрыли проспект Тиграна Меца рядом со зданием правительства, а также другие въезды на площадь.
Протесты в Ереване начались днем 19 сентября, демонстранты требуют от властей, в том числе от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, отреагировать на военные действия Азербайджана в Нагорном Карабахе.