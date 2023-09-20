В Нагорном Карабахе всю ночь продолжались обстрелы. В республике заявили, что Азербайджан ведет «операции позиционного продвижения»

Бои в Нагорном Карабахе продолжаются по всей линии соприкосновения, сообщают «Новости Армении» со ссылкой на вооруженные силы непризнанной республики.

«Подразделения ВС Азербайджана продолжают операции позиционного продвижения, целясь также в объекты гражданской инфраструктуры, сопровождая их огнем из различных видов оружия. Подразделения Армии обороны оборонительными действиями оказывают упорное сопротивление подразделениям ВС Азербайджана, нанося потери врагу», — заявили военные.

В МВД Нагорного Карабаха сообщили, что обстрелы в непризнанной республике продолжались и ночью: «Мирные населенные пункты Арцаха продолжают оставаться прямой мишенью азербайджанских вооруженных сил. Около часа не прекращаются удары авиации и ракетно-артиллерийские бомбардировки в направлении Степанакерта и районов республики», — говорится в заявлении службе по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в ночь на 20 сентября.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян сообщили, что в результате обстрелов погибли семь мирных жителей (двое из них — дети), а еще 35, в том числе 13 детей, получили ранения.

В то же время в министерстве обороны Азербайджана заявили, что «локальные антитеррористические мероприятия» успешно продолжаются: «Обезврежены боевые позиции, автомобили военного назначения, артиллерийские и зенитно-ракетные установки, станции радиоэлектронной борьбы и другие средства военного назначения формирований вооруженных сил Армении. Точными огневыми ударами уничтожаются военные объекты и боевая техника формирований вооруженных сил Армении на стратегически важных высотах».

В пресс-службе Минобороны Азербайджана также заявили, что сообщения об обстрелах гражданских объектов не соответствуют действительности: «Подразделения ВС Азербайджана берут на прицел и выводят из строя только законные военные объекты и военную инфраструктуру высокоточным оружием».

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». В течение дня Нагорный Карабах подвергался массированным обстрелам.

Власти непризнанной республики обратились к Баку с предложением остановить огонь и начать переговоры «с целью развязки сложившейся ситуации». В ответ Азербайджан заявил, что власти готовы встретиться «с представителями армянского населения, проживающего в Карабахском регионе нашей страны». При этом в Баку подчеркнули, что не собираются прекращать боевые действия в Карабахе до роспуска правительства непризнанной НКР. Азербайджан также требует вывести армянские вооруженные силы из региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку хочет вовлечь Ереван в боевые действия. Он добавил, что в Нагорном Карабахе у Армении нет армии.

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