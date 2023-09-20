В Нагорном Карабахе погибли 32 человека, больше 200 ранены

В Нагорном Карабахе (Арцахе) с начала «антитеррористических мероприятий» Азербайджана погибли 32 человека, больше 200 получили ранения, сообщил уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской республике Гегам Степанян.

По его данным, среди погибших семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Еще 35 человек гражданских, в том числе 13 детей, получили ранения.

Омбудсмен отметил, что жертвы среди гражданского населения были зафиксированы во всех районах Арцаха.

В то же время бывший глава правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян в комментарии Reuters заявил, что с начала боевых действий в Арцахе погибли около 100 человек, еще сотни пострадали.

«Это большая война — Азербайджан начал полномасштабную операцию. По сути это типичная операция по этнической чистке», — заявил Варданян.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя». С тех пор территория непризнанной республики подвергается массированным обстрелам. В то же время в Баку утверждают, что обстреливают только военные объекты.

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