РИА Новости, «Интерфакс» и ТАСС: задержаны подозреваемые в убийстве российских миротворцев в Карабахе

Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе задержаны. Об этом сообщают РИА Новости, «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источник в одном из российских силовых ведомств.

Собеседник агентств утверждает, что командир корпуса Вооруженных сил Азербайджана, подчиненные которого виновны в гибели миротворцев, отстранен от обязанностей.

О каком российском силовом ведомстве идет речь, российские агентства не уточняют. Цитаты источника у каждого из агентств идентичные. Азербайджанская сторона информацию о задержания пока не подтверждала.

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