В Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. Их автомобиль попал под обстрел

В Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ,

Инцидент произошел «во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг», отметили в ведомстве.

Обстрел велся из стрелкового оружия. Кто его вел, неизвестно. Сколько в машине было военных, ведомство также не уточнило.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — отметили в Минобороны.

Азербайджан 19 сентября начал обстрелы территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, с целью «восстановления конституционного строя». Примерно сутки спустя было достигнуто соглашение о прекращении огня.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе с 2020 года в соответствии с трехсторонними соглашениями, которые заключили Азербайджан, Армения и Россия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл происходящее в Нагорном Карабахе внутренним делом Азербайджана, подчеркивая, что «де-юре речь идет о действиях Азербайджана на своей территории».