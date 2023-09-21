При обстреле в Карабахе погиб заместитель командующего подводными силами Северного флота. Он входил в командование миротворческого контингента

Заместитель командующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Иван Ковган погиб в результате обстрела в Нагорном Карабахе 20 сентября. Об этом сообщают издание «СеверПост» и Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Иван Ковган был заместителем командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе.

По данным клуба моряков-подводников, Ковган был откомандирован в Нагорный Карабах два месяца назад. Мурманское издание «Би-порт» со ссылкой на «осведомленный источник» пишет, что Ковган находился в командировке в Карабахе с 11 мая. «СеварПост» отмечает, что офицер погиб за два дня до своего 53-летия.

Вечером 20 сентября Минобороны России сообщало, что в Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. В ведомстве заявили, что обстрел произошел во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг. Сколько военнослужащих находилось в машине, Минобороны РФ не уточняло.

Минобороны Азербайджана выразило «глубочайшие соболезнования» в связи с гибелью российских военнослужащих. В Баку не взяли ответственность за случившееся, а лишь попросили «проявить терпение» и дождаться итогов расследования. На следующий день президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем Азербайджана Ильхамом Алиевым, который «принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели» в Карабахе российских миротворцев.

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