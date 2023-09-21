Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе разговора, говорится в сообщении, Алиев «принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента».

Президент Азербайджана также пообещал, что будет проведено тщательное расследование произошедшего и «все виновные понесут должное наказание». Кроме того, Алиев выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Что ответил на это Путин, пресс-служба Кремля не сообщает. Далее в сообщении говорится лишь о том, что президенты обсудили «первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе», Путин «акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения», а Алиев «подтвердил готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами».

Вечером 20 сентября Минобороны России сообщало, что в Нагорном Карабахе 20 сентября под обстрел попал автомобиль с российскими военными, они погибли. Сколько человек находилось в автомобиле, не уточнялось, личности погибших не раскрывались. 21 августа стало известно, что среди погибших — заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган.

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