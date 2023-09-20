В Нагорном Карабахе заявили о 200 погибших в результате боевых действий

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 200 человек. Об этом заявил омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегам Степанян.

Среди погибших — десять мирных жителей, в том числе пять детей.

По данным Степаняна, ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей, 13 из которых — дети.

Азербайджан обстреливал территорию Нагорного Карабаха в течение суток в рамках «антитеррористических мероприятий локального характера». Днем 20 сентября стороны объявили о прекращении огня. Согласно договоренностям, армия НКР будет расформирована.

Минобороны России вечеро 20 сентября заявило, что в результате обстрела из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе погибла группа российских миротворцев (ведомство не уточнило, о скольких людях идет речь). Кто вел этот обстрел, Минобороны РФ не пояснило.