Власти аннексированного Севастополя решили штрафовать бизнесменов за отказ укрыть жителей во время воздушной тревоги

Власти аннексированного Севастополя будут штрафовать владельцев коммерческих объектов при отказе укрыть жителей во время воздушной тревоги. Об этом глава аннексированного региона Михаил Развожаев в эфире местного телеканала, пишет ТАСС.

«В случае, если это где-то будет не предоставляться и мы по этому поводу получим обращения и жалобы, будем принимать меры. Штрафы достаточно серьезные к тем, кто решит, что это его частная собственность и он не должен принимать там людей», — сказал Развожаев.

25 сентября во время воздушной тревоги в Севастополе местных жителей не пустили в убежище Дворца культуры рыбаков. Развожаев назвал произошедшее «запредельным идиотизмом или сознательным вредительством», и пообещал «жестко» с этим разобраться.

Севастополь с начала полномасштабной войны регулярно подвергается обстрелам. 22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ, в результате чего, по заявлению украинской стороны, погибли 34 офицера и 105 человек получили ранения.

Данные о потерях при ударе по штабу Черноморского флота не подтверждены. Украинские военные утверждали, что среди погибших — командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. После заявления Украины о его гибели Минобороны РФ и российские СМИ распростанили видеозаписи с Соколовым.

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