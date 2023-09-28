Владимира Кара-Мурзу второй раз подряд отправили в ШИЗО. Он находится в колонии меньше месяца

Политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу, который меньше месяца находится в колонии строгого режима № 6 в Омске, второй раз подряд отправили в штрафной изолятор (ШИЗО).

«Володя не успел выйти из ШИЗО — и ему накинули еще 15 суток. Профессиональные садисты», — рассказала жена политика Евгения Кара-Мурза. Причины водворения супруга в ШИЗО она не уточнила.

Первый раз Кара-Мурзу отправили в ШИЗО 21 сентября — сразу после того, как он прибыл в колонию. Как рассказал его адвокат Вадим Прохоров, наказание политику назначили за некий проступок, якобы совершенный в СИЗО-1 Омска.

В апреле Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о «государственной измене», об осуществлении деятельности «нежелательной» организации и распространении «фейков» про российскую армию. Кара-Мурза не признал вину.

Под арестом Кара-Мурза находился с апреля 2022 года. В марте 2023 года его адвокаты сообщили, что у политика была диагностирована нижних конечностей. Этот диагноз входит в список заболеваний, с которыми в России нельзя содержать людей под стражей, но суд это проигнорировал.

Защита Кара-Мурзы считает, что полинейропатия политика является последствием двух отравлений Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — теперь его обвиняют в госизмене. «Медуза» рассказывает его историю

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — теперь его обвиняют в госизмене. «Медуза» рассказывает его историю