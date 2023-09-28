The Insider: экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» пострадал в результате удара по судоремонтному заводу в Севастополе. В пользу моряков открыли благотворительный сбор

Члены экипажа подводной лодки «Ростов-на-Дону» пострадали в результате удара по судоремонтному заводу в аннексированном РФ Севастополе, о чем свидетельствует благотворительный сбор в пользу моряков.

На соответствующее сообщение общественной организации «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» обратило внимание издание The Insider.

«13 сентября Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу, где находилась на ремонте ДПЛ „Ростов-на-Дону“, есть пострадавшие среди членов экипажа, которым требуется наша помощь», — говорится в сообщении.

По состоянию на 27 сентября удалось собрать почти 150 тысяч рублей, следует из публикации.

Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября. В результате, помимо подлодки «Ростов-на-Дону», был поврежден большой десантный корабль «Минск».

У субмарины «Ростов-на-Дону» были повреждены торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения и аккумуляторные батареи. По мнению норвежского аналитика Тура Аре Иверсена, масштабный ремонт подлодки нерентабелен, и ее проще списать.

Власти аннексированного города сообщали, что при обстреле пострадали 24 человека, не уточняя, чем занимались эти люди. СМИ и телеграм-каналы сообщали о двух погибших и 26 пострадавших сотрудниках завода.

Силы специальных операций Украины заявили, что безвозвратные потери российских сил при обстреле «Минска» составили 62 человека. Независимых подтверждений этому на момент публикации заявления не было.

Подробности атаки

Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе Ранены больше 20 человек. Поврежден десантный корабль и подлодка, которую связывали с атакой на Винницу (тогда погибли 27 человек)

Подробности атаки

Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в аннексированном Севастополе Ранены больше 20 человек. Поврежден десантный корабль и подлодка, которую связывали с атакой на Винницу (тогда погибли 27 человек)