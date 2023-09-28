The Insider: экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» пострадал в результате удара по судоремонтному заводу в Севастополе. В пользу моряков открыли благотворительный сбор
Члены экипажа подводной лодки «Ростов-на-Дону» пострадали в результате удара по судоремонтному заводу в аннексированном РФ Севастополе, о чем свидетельствует благотворительный сбор в пользу моряков.
На соответствующее сообщение общественной организации «Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ» обратило внимание издание The Insider.
«13 сентября Украина нанесла удар крылатыми ракетами по Севастопольскому морскому заводу, где находилась на ремонте ДПЛ „Ростов-на-Дону“, есть пострадавшие среди членов экипажа, которым требуется наша помощь», — говорится в сообщении.
По состоянию на 27 сентября удалось собрать почти 150 тысяч рублей, следует из публикации.
Украина нанесла ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе 13 сентября. В результате, помимо подлодки «Ростов-на-Дону», был поврежден большой десантный корабль «Минск».
У субмарины «Ростов-на-Дону» были повреждены торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения и аккумуляторные батареи. По мнению норвежского аналитика Тура Аре Иверсена, масштабный ремонт подлодки нерентабелен, и ее проще списать.
Власти аннексированного города сообщали, что при обстреле пострадали 24 человека, не уточняя, чем занимались эти люди. СМИ и телеграм-каналы сообщали о двух погибших и 26 пострадавших сотрудниках завода.
Силы специальных операций Украины заявили, что безвозвратные потери российских сил при обстреле «Минска» составили 62 человека. Независимых подтверждений этому на момент публикации заявления не было.