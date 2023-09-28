Суд ликвидировал хакасское издание «Новый фокус». Его главного редактора посадили на пять с половиной лет

Абаканский городской суд ликвидировал хакасский журнал «Новый фокус» по иску Роскомнадзора, сообщает агентство «Хакасия».

Согласно агентству, ликвидацию журнала в суде объяснили многочисленными нарушениями, зафиксированными надзорными органами. Например, в 2022 году суд признал несколько материалов, опубликованных в «Новом Фокусе» в 2018-2019 годах, «экстремистскими».

В начале сентября 2023 года суд Абакана приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима главного редактора журнала «Новый Фокус» Михаила Афанасьева, обвиненного в распространении «фейков» про российскую армию.

Поводом для дела стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались от участия в войне. В этой статье, по версии следствия, Афанасьев опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

В свою очередь Афанасьев не признал вину и настаивал, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. «Мемориал» признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.

Читайте также

«Мне до всего есть дело. Каждый человек — мой ближний» Журналист Михаил Афанасьев получил пять с половиной лет колонии из-за статьи об омоновцах, которые отказались воевать

Читайте также

«Мне до всего есть дело. Каждый человек — мой ближний» Журналист Михаил Афанасьев получил пять с половиной лет колонии из-за статьи об омоновцах, которые отказались воевать