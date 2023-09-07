Михаил Афанасьев Яблоко

Городской суд Абакана приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима создателя хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Он стал первым российским журналистом, осужденным за распространение «фейков» об армии РФ «с использованием служебного положения» (пункт «а» части 2 статьи 207.3 УК, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет).

Суд также запретил Афанасьеву заниматься журналистской, редакторской и издательской деятельностью в течение двух с половиной лет после освобождения из колонии. Как рассказала «Русской службе Би-би-си» адвокат Елена Илюшенко, судья обязал вернуть ее подзащитному деньги, документы и гаджеты, изъятые во время обысков по уголовному делу.

Прокурор требовал приговорить журналиста к шести годам лишения свободы. Афанасьев вину не признал. Защита намерена обжаловать приговор.

Михаил Афанасьев — обозреватель и учредитель издания «Новый фокус», которое называют последним независимым медиа Хакасии. В СМИ он обычно фигурирует как главный редактор, но формально такой должности в издании нет. Член партии «Яблоко», создатель общественного движения «Доколе?!» для борьбы с произволом властей Хакасии. Афанасьев дважды получал премию Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» и был первым иностранным лауреатом премии Клуба публицистов Швеции. До статьи о «фейках» в отношении Афанасьева в разное время возбуждали 14 уголовных дел, все они были связаны с его профессиональной деятельностью, писала «Новая газета Европа». По всем журналист смог добиться либо прекращения, либо оправдания. Всего, с учетом всех инстанций, ему вынесли 74 приговора. По словам самого Афанасьева, за свои четверть века в журналистике он 15 лет провел «либо под следствием, либо под судом, в тюрьме или в больнице». «Мемориал» объявил Афанасьева политзаключенным. Афанасьеву 47 лет, он отец пятерых несовершеннолетних детей. После возбуждения уголовного дела его жена Елена решила уехать из России с двумя младшими детьми. «Я держусь, потому что у меня дети и нет выбора, надо ими заниматься, их растить и дарить радость. Почти год была у психиатра на учете и принимала антидепрессанты, сейчас мне помогает только психолог. Мужа поддерживаю письмами и передачами», — рассказала супруга Афанасьева «Би-би-си».

Михаила Афанасьева задержали 13 апреля 2022 года. Поводом к уголовному преследованию стала статья «Нового фокуса» об 11 бойцах ОМОНа Росгвардии по Хакасии, которые отказались воевать в Украине. Материал вышел 4 апреля, сейчас он недоступен, но его копия осталась в веб-архиве.

В статье рассказывалось о подразделении спецназовцев из Хакасии, которых в начале 2022 года отправили на учения в Беларусь с амуницией «для подавления массовых беспорядков» и держали в полевом лагере без еды и «условий для проживания». 24 февраля омоновцам приказали пересечь границу с Украиной и двигаться в сторону Киева «без прикрытия с воздуха, без тяжелой техники». Колонну разбили в первый же день российского вторжения; среди россиян были погибшие, раненые и пропавшие без вести, говорилось в материале. После этого 11 спецназовцев по их требованию вернули домой и затем попытались уволить.

Фотография из статьи «Нового фокуса», указывающая на место, где была разбита колонна спецназовцев из Хакасии. Снимок сделан 28 февраля 2022 года неподалеку от города Буча в Киевской области Maksim Levin / Reuters / Scanpix / LETA

Фото из статьи издания «Новый фокус» — разрушенный мост в районе Бучи, 28 февраля 2022 года Maksim Levin / Reuters / Scanpix / LETA

Место, где была разбита колонна спецназовцев из Хакасии. Фото из статьи издания «Новый фокус» Maksim Levin / Новый фокус / web.archive.org

Как указывало следствие, в своей статье Афанасьев опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

При этом следователи не оспаривали сведения об отказе выполнять приказ и увольнении омоновцев. В мае 2022 года издание «Тайга.инфо» опубликовало материалы допросов из уголовного дела Афанасьева, которые подтверждают, что некоторые росгвардейцы отказались от выполнения распоряжений своего командования. Через два месяца стало известно, что как минимум девять бойцов Росгвардии из Хакасии подали в Верховный суд республики иски о восстановлении на службе.

По мнению адвокатов журналиста, в ходе допросов свидетелей практически все данные, изложенные в его статье, подтвердились. Не подтвержденными остались только данные о погибших — как выяснилось, на момент публикации материала потерь среди росгвардейцев из Хакасии, отправленных на войну, не было.

Защита Афанасьева также настаивала, что журналисту вообще нельзя было предъявлять обвинение о «фейках» про российскую армию, поскольку в его материале шла речь не о военных, а о росгвардейцах. Поправки, распространяющие действие уголовной статьи о «фейках» и на Росгвардию, вступили в силу только 5 апреля 2022 года, то есть на следующий день после выхода статьи Афанасьева.

«В соответствии с предъявленным обвинением от 26.09.2022, Афанасьев начал совершать преступные действия в период с 00 часов 00 минут 24 февраля 2022 года, а закончил совершать преступление в 23 часа 59 минут 4 апреля 2022 года. Обвинение же ему предъявлено по уголовному закону, который вступил в силу только 5 апреля 2022 года», — цитирует «Медиазона» адвокатов журналиста.

В своем последнем слове Афанасьев подчеркивал, что журналист не может и не должен быть «идеально компетентен и безупречно точен юридически», а единственным мотивом его публикации было желание привлечь внимание к застарелым проблемам внутри хакасского ОМОНа», но ни в коем случае не «дискредитировать» бойцов.

Преследуя за слово в защиту ближнего в моих статьях, меня словно пытаются приучить к тому, что проявление произвола, самодурства, беззакония, равнодушия, а порой и убийственной глупости разных чиновников — это не мое дело. Нет, это именно мое дело.

Мне до всего в Хакасии есть дело. Потому что я журналист, и каждый человек — мой ближний. Я пришел в журналистику не для того, чтобы отводить глаза от несправедливости и от язв на теле общества.

Я просто хочу быть рядом с униженными и оскорбленными, отстаивая своим словом, своими публикациями их достоинство и вместе с ними добиваясь справедливости, подталкивая власть и людей к диалогу о том, как нам вместе справляться с язвами нашего социума.

«Новый фокус» после ареста Афанасьева оказался фактически уничтоженным. Как рассказала адвокат Елена Илюшенко, компания-учредитель издания, единственным владельцем которой был журналист, ликвидирована решением суда по иску налоговой инспекции — подавать отчетность из СИЗО Афанасьев не мог. Сотрудников в «Новом фокусе» не осталось, деятельность его прекращена, добавила она.

Материалы допросов из дела Афанасьева

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней

Материалы допросов из дела Афанасьева

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней