Бойцы Росгвардии из Хакасии обжаловали в суде увольнение со службы за отказ воевать в Украине

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Как минимум девять бойцов Росгвардии из Хакасии подали в Верховный суд республики иски о восстановлении на службе. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Дела рассматриваются в закрытом режиме, поскольку содержат государственную тайну, отметил он.

По словам Чикова, информацию об исках росгвардейцев он получил от Владимира Васина — адвоката главного редактора хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева.

В апреле Афанасьева арестовали по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии отказались от участия в войне. Издание написало, что их вернули в Хакасию и пытаются уволить.

Следствие усмотрело в статье ложную информацию. При этом позднее сибирское издание «Тайга.инфо» опубликовало материалы допросов из уголовного дела Афанасьева, которые подтверждают, что некоторые росгвардейцы отказались от выполнения приказа.

Вот материалы этих допросов

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней

Вот материалы этих допросов

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней