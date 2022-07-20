Бойцы Росгвардии из Хакасии обжаловали в суде увольнение со службы за отказ воевать в Украине
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Как минимум девять бойцов Росгвардии из Хакасии подали в Верховный суд республики иски о восстановлении на службе. Об этом сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков. Дела рассматриваются в закрытом режиме, поскольку содержат государственную тайну, отметил он.
По словам Чикова, информацию об исках росгвардейцев он получил от Владимира Васина — адвоката главного редактора хакасского издания «Новый фокус» Михаила Афанасьева.
В апреле Афанасьева арестовали по уголовному делу о «фейках» про российскую армию. Поводом для дела стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОН Росгвардии по Хакасии отказались от участия в войне. Издание написало, что их вернули в Хакасию и пытаются уволить.
Следствие усмотрело в статье ложную информацию. При этом позднее сибирское издание «Тайга.инфо» опубликовало материалы допросов из уголовного дела Афанасьева, которые подтверждают, что некоторые росгвардейцы отказались от выполнения приказа.