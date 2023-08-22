Для главреда «Нового фокуса» просят шесть лет колонии по делу о «фейках» об армии. Его преследуют из-за статьи об отказе омоновцев из Хакасии участвовать в войне

Государственный обвинитель во время прений в Абаканском городском суде потребовал назначить шесть лет колонии общего режима главному редактору издания «Новый фокус» Михаилу Афанасьеву, которого обвинили в распространении про российскую армию, сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы».

Представитель прокуратуры также попросил запретить Афанасьеву заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в СМИ и интернете, в течение трех лет.

Афанасьев находится под арестом с апреля 2022 года. Перед этим дома у журналиста прошли обыски. Поводом для дела стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались от участия в войне. Издание написало, что их вернули в Хакасию и пытаются уволить. Сейчас материал недоступен (копия осталась в веб-архиве).

В мае 2022 года издание «Тайга.инфо» опубликовало материалы допросов из уголовного дела Афанасьева, которые подтверждают, что некоторые росгвардейцы отказались от выполнения приказа. Через два месяца стало известно, что как минимум девять бойцов Росгвардии из Хакасии подали в Верховный суд республики иски о восстановлении на службе.

По версии следствия, Афанасьев опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

Афанасьев не признает вину и настаивает, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. «Мемориал» признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.

СМИ неоднократно писали об отказах военных выполнять приказы после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Сообщалось, что ехать в Украину отказались 12 бойцов краснодарского ОМОНа, около 80 морпехов в Крыму, примерно 300 военнослужащих из Южной Осетии, а также 60 военнослужащих из Пскова.

Материалы допросов из дела Афанасьева

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней

Материалы допросов из дела Афанасьева

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней