Главреда «Нового фокуса» приговорили к 5,5 годам колонии. Его обвинили в «фейках» про армию из-за статьи об отказе омоновцев из Хакасии участвовать в войне

Суд Абакана приговорил к 5,5 годам колонии общего режима главного редактора хакасского журнала «Новый Фокус» Михаила Афанасьева, обвиненного в распространении про российскую армию.

Журналисту также на два с половиной года запретили заниматься редакторской или издательской деятельностью после освобождения из колонии, сообщила прокуратура Хакасии.

Прокурор запрашивал для Афанасьева шесть лет колонии.

Михаил Афанасьев находится под арестом с апреля 2022 года. Поводом для его уголовного дела стала статья «Нового фокуса» о том, что 11 бойцов ОМОНа Росгвардии по Хакасии отказались от участия в войне. Издание написало, что их вернули в Хакасию и пытаются уволить. Сейчас материал недоступен (копия осталась в веб-архиве).

В мае 2022 года издание «Тайга.инфо» опубликовало материалы допросов из уголовного дела Афанасьева, которые подтверждают, что некоторые росгвардейцы отказались от выполнения приказа. Через два месяца стало известно, что как минимум девять бойцов Росгвардии из Хакасии подали в Верховный суд республики иски о восстановлении на службе.

По версии следствия, Афанасьев опубликовал «недостоверные сведения» о количестве пропавших без вести и раненых сотрудников хакасского управления Росгвардии, ненадлежащем уровне материального обеспечения сотрудников и исполнении обязанностей руководящим составом после начала войны в Украине.

Афанасьев не признал вину и настаивал, что его статья основана на проверенных источниках с места событий. «Мемориал» признал журналиста политическим заключенным. У Афанасьева пять несовершеннолетних детей.

Материалы допросов из дела Афанасьева

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней

Материалы допросов из дела Афанасьева

«Задачей была охрана улиц и перекрестков Киева» Сотрудники Росгвардии дали показания по одному из уголовных дел о «фейках» о войне. Вот что они рассказали о «спецоперации» — и своем участии в ней