Минобороны Беларуси (опять) заявило, что польский вертолет нарушил границу. В Варшаве это отрицают

Министерство обороны Беларуси утверждает, что польский вертолет днем 28 сентября несколько раз нарушил воздушное пространство Беларуси.

«Сегодня в 15:02 средствами радиолокационного обнаружения ВВС и войск ПВО зафиксировано приближение воздушного судна Польши к белорусской границе. Около 15:20 воздушное судно пересекло границу Республики Беларусь, углубившись на дальность до полутора километров», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что в 16:22 вертолет повторно нарушил государственную границу, углубившись на 300 метров.

«Информация подтверждена данными объективного контроля. В связи с этим поднималась дежурная авиация», — отметили в министерстве. Подтверждений этой информации нет.

Пресс-секретарь Оперативного командования вооруженных сил Польши Яцек Горышевский заявил, что Варшава опровергает информацию Минска. «Никакого нарушения пространства с нашей стороны не было. У нас есть подтверждения наших радиолокационных систем», — заявил он.

МИД Беларуси сообщил, что временному поверенному в делах Польши в Беларуси Мартину Войцеховскому в связи со случившимся заявлен решительный протест. «В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», — заявили в МИД.

Власти Беларуси в начале сентября обвинили Польшу в том, что польский военный вертолет Ми-24 нарушил белорусскую границу в Гродненской области. В Польше назвали заявления белорусской стороны провокацией.

Польша в сентябре обвинила Беларусь в попытках прорвать границу. Минобороны Польши опубликовало видео, где группа мигрантов сносит ограждения на границе. Оказалось, что это видео 2021 года, причем польские военные ранее уже использовали эту запись.

В августе Польша стала размещать дополнительные войска на границе с Беларусью на фоне переброски туда наемников ЧВК Вагнера и наплыва нелегальных мигрантов.

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