Министерство обороны Польши опубликовало в Х (бывший твиттер) видео, на котором видна группа мигрантов, сносящих ограждения на границе. Как утверждается, ролик снят на участке польско-белорусской границы. Мигранты пытаются прорваться с белорусской стороны, с другой стороны за ними наблюдают вооруженные военные. Когда именно произошел инцидент, не уточняется.

«Атаки на польскую границу, осуществленные Беларусью, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия польской армии на границе российско-беларусский план провалился», — говорится в подписи к посту.

Обновлено. Видео, которое опубликовало Минобороны Польши, относится событиям ноября 2021 года — миграционному кризису на переходе «Брузги — Кузница» на границе Беларуси и Польши. Польское военное ведомство уже публиковало это видео два года назад. Зачем Минобороны сделало это снова, неизвестно.

В августе Польша стала размещать дополнительные войска на границе с Беларусью на фоне переброски туда наемников ЧВК Вагнера и наплыва нелегальных мигрантов, которых, по мнению европейских политиков, на приграничные территории свозят белорусские службы. МВД Польши предупреждал, что в случае «провокации» или «критического инцидента» на границе Польша и страны Балтии полностью «отрежут» Беларусь от Европы.

Читайте также

Польские власти считают, что Россия может напасть на Польшу. А российские рассказывают, что Польша вот-вот атакует Украину. Подождите, вы что, серьезно? Отвечает исследователь европейской политики безопасности Моника Сус

Читайте также

Польские власти считают, что Россия может напасть на Польшу. А российские рассказывают, что Польша вот-вот атакует Украину. Подождите, вы что, серьезно? Отвечает исследователь европейской политики безопасности Моника Сус