Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за «оправдание и пропаганду экстремизма», сообщает ТАСС.

Документ вносит изменения в статью 280 УК РФ. Теперь она будет подразумевать ответственность не только за публичные призывы к «экстремизму», но и за «оправдание экстремизма» и его «пропаганду». Наказание за подобные преступления будет таким же, как за призывы к «экстремизму» — до четырех лет лишения свободы. В случае совершения преступления с использованием интернета срок лишения свободы может достигать пяти лет.

законопроекта предлагают считать «оправданием экстремизма» публичное заявление «о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», а под «пропагандой» — распространение информации, направленной на формирование «идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».

«Этот законопроект — наша реакция, в том числе, на пропаганду так называемого „массшутинга“ — массовых убийств в учебных заведениях и детских садах. Оправдание подобных страшных преступлений и попытка представить их „модными“ в молодежной среде через интернет и соцсети — крайне опасная тенденция. Нами фиксируются и другие попытки публично оправдать различные экстремистские движения и проявления», — объяснял один из соавторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

В российском законодательстве уже есть похожие статьи — как административные (статья , статья ), так и уголовные (статья ).

Так, по статье 205.2 УК предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы. Зачастую власти используют ее в репрессивных целях. В частности, по обвинению в «оправдании терроризма» был осужден активист Михаил Кригер. Эту же статью вменяют режиссерке Жене Беркович и драматургу Светлане Петрийчук из-за пьесы «Финист ясный сокол» о девушках, уехавших из России, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Как писала «Медуза» в разборе законопроекта, теоретически изменения в статье 280 УК РФ могут быть направлены против сторонников любой организации и структуры, объявленной российскими судами «экстремистской».

Подробно о законопроекте

В Госдуме хотят запретить «оправдание» и «пропаганду» экстремизма. О ФБК (и других «экстремистах», по версии властей) станет опасно говорить? 9 карточек