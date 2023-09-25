«РБК-Украина»: на аэродроме в Курске дрон взорвался после того, как его «нейтрализовали» средствами радиоэлектронной борьбы. Есть погибшие и раненые

Источники «РБК-Украина» в военной разведке утверждают, что на взлетно-посадочной полосе аэродрома Халино в Курске 24 сентября взорвался дрон, который российские военные «нейтрализовали» средствами радиоэлектронной борьбы и приземлили.

По словам собеседников издания, взрыв произошел, когда осматривать дрон приехало руководство авиаполка и офицеры ФСБ. Источники в ГУР Минобороны Украины утверждают, что при взрыве, в числе прочих, получили ранения или погибли командир 14 авиаполка, базирующегося в Халино и один из его заместителей.

Российские провоенные телеграм-каналы также писали о взрыве на территории Халино, упоминая, что сдетонировал боеприпас беспилотника. Выдвигались предположения, что речь может идти о новой тактике ВСУ.

Ранее источники в ГУР Минобороны Украины сообщали, что 24 сентября дроны нанесли удары по зданию управления ФСБ по Курской области и нефтеперерабатывающему заводу, расположенному возле аэродрома. Власти Курской области, в свою очередь, подтвердили удар по «административному зданию», не уточняя, какая организация его занимает, а также «работу ПВО в Курском районе».

Утром 25 сентября источники в ГУР Минобороны Украины заявили, что беспилотник попал в здание МВД в Курске. Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников в центре Курска «повреждены несколько частных домовладений и крыша административного здания».

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